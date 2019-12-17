جت: خالد غرة يتسلم رئاسة المجلس ويدعو لائتلاف شامل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسلم رئيس مجلس جت المنتخب، المربي خالد غرة، وأعضاء المجلس المحلي، مساء اليوم، الثلاثاء، مهامهم بشكل رسمي، بمراسيم أقيمت في مبنى المجلس بحضور الرئيس والأعضاء ومندوبين عن وزارة الداخلية في لواء حيفا.

ودعا رئيس المجلس، غرة، جميع الأعضاء للمشاركة في ائتلاف شامل للانطلاق بمسيرة العمل ومواجهة التحديات والقضايا التي تواجهها البلدة.

وأثنى غرة على دور وأهمية أعضاء المجلس كمنتخبين للجمهور، ودور جميع الموظفين في مواصلة العمل والشروع بالمشاريع اللازمة وخدمة المواطنين بكافة المجالات اليومية والحياتية.

حديثه لـ"عرب ٤٨"، استعرض غرة المشاريع التي سيعمل على تنفيذها، ولعل أبرزها إعادة هيكلة جهاز الموظفين، وإشفاء المجلس من ناحية عجز الميزانية، وجدولة الديون المترتبة، وتسوية الملفات الاقتصادية والمالية.

وبيّن غزة أن التحديات والمعيقات التي تواجه المجلس بسبب الديون المتراكمة، وحث الأعضاء للعمل معا من أجل جدولتها، ووعد بتحسين وتصحيح الوضع المالي للمجلس حتى نهاية العام 2020.

وتوجه غرة بالشكر للرئيس السابق محمد وتد على ما قدمه خلال فترة رئاسته، وأعرب عن استعداده للتعاون والشراكة والعمل بشفافية ووضوح مع جميع الأعضاء لخدمة المصلحة العامة للبلدة.

وأكد المربي غرة على أهمية تعدد الآراء كمرجعية في العمل، لافتًا إلى أن الرئيس كما الأعضاء انتخبوا من أجل خدمة المواطنين بعيدا عن أي خلافات سياسية، داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والعمل من أجل الصالح العام.

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بدوره، وجه رئيس كتلة البيان، المحامي عقب وتد، الممثلة بالمجلس بثلاثة أعضاء، ملاحظاته وانتقاداته لبعض الإجراءات التي اتخذت باليوم الأول، والمتعلقة بالأساس بإيقاف تشغيل نظام كاميرات المراقبة في مبنى المجلس.

واستغرب وتد هذا الإجراء داعيا الرئيس الجديد للعمل بشراكة وشفافية واتخاذ القرارات بمشاركة جميع الأعضاء. وأعرب وتد عن استعداده للتعاون ومد يد العون والشراكة والعمل بشفافية لخدمة المواطنين والمصلحة العامة بالبلدة.

وخلال المراسيم الاحتفالية تحدث مأمور الانتخابات، مارك فاين، الذي أعلن رسميا عن النتائج، وأشاد بسير العملية الانتخابية والشفافية بالانتخابات والأجواء التي سادت البلدة في يوم الانتخابات وبعد صدور النتائج.

كما تحدث مندوب وزارة الداخلية، ربيع مقلدي، الذي أشاد بتفاعل أهالي جت مع يوم الانتخابات وتقبل الحسم بروح ديمقراطية، داعيا الرئيس والأعضاء للعمل معا وبالشراكة للنهوض بالمشاريع العمرانية بالقرية والدفع نحو زيادة المدخولات الذاتية للقرية من خلال العمل على إقامة مشاريع ومناطق صناعية مشتركة مع مدينة باقة الغربية.