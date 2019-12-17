غوارديولا: أرجح كفة برشلونة للفوز في الكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد، والمقررة يوم غد، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الليغا.
وذكر غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "برشلونة وريال مدريد يدخلان كلاسيكو الغد بمستوى جيد".
وأضاف "أرجح كفة برشلونة، لأن الفريق الذي يلعب على أرضه في الكلاسيكو، دائمًا ما يكون لديه القليل من التفوق على الخصم".
وتابع المدرب الإسباني "لسوء الحظ، لن أتمكن من مشاهدة الكلاسيكو بسبب مواجهتنا أمام أكسفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية".
وتطرق غوارديولا للحديث عن موقف مساعده أرتيتا، بعد ارتباط اسمه بتولي تدريب آرسنال.
ونفى بيب علمه بمفاوضات أرتيتا مع آرسنال، حيث أجاب بقوله "لا أعرف".
ونوه "أرتيتا سيسافر معنا غدًا إلى أكسفورد، كنا أذكياء للغاية في التعاقد معه، إنه شخص رائع ومدرب جيد يتمتع بأخلاقيات العمل".
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