شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر فادحة في «الجوف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية. وأوضح موقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة في جبال الربطة وعمبرة، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون.

وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر فادحة في العدد والعدة.

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