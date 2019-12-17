شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليمني: الميليشيا أفسدت حياة اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، إن اليمن كانت وما زالت ملتزمة بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام ٢٠٣٠م من خلال توسيع قاعدة تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع مستوى جودتها، لولا الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال الخمس السنوات الماضية التي ألقت بظلالها الكثيفة على كل مناحي الحياة بصورة عامة والواقع الإنساني الذي تأتي الصحة على رأسه بشكل خاص.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في أبوظبي خلال الفترة ١٥-١٧ ديسمبر ٢٠١٩م.

وركزت كلمة وزير الصحة اليمني على أهم احتياجات القطاع الصحي في اليمن، مثمنًا دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق التكامل بين أعضائها.