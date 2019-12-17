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2019-12-17 | 20:23
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وأنهى الفريق الهلالي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري عند الدقيقة 18، حيث حافظ الأزرق على تقدمه حتى نهاية الشوط.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل هدف التعادل لصالح فلامنجو لاعبه اراسكايتا عند الدقيقة 49، فيما أضاف هدف التقدم الفريق البرازيلي عند الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح فلامنجو علي البليهي لاعب الهلال بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81.
وشهدت المباراة طرد البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال بالبطاقة الحمراء، بعد أن تدخل على أحد لاعبي الفريق البرازيلي عند الدقيقة 87.
وكان الهلال قد تجاوز نظيره الترجي التونسي في افتتاح مشواره في البطولة، بعد أن كسبه بهدف وحيد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.
كانت هذه تفاصيل خبر فلامينغو يقلب الطاولة على الهلال ويبلغ نهائي مونديال الاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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