اخبار العالم

فلامينغو يقلب الطاولة على الهلال ويبلغ نهائي مونديال الاندية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-12-17 | 20:23

فلامينغو يقلب الطاولة على الهلال ويبلغ نهائي مونديال الاندية

1,222 مشاهدة

Advertisements
خسر فريق الهلال السعودي لكرة القدم، أمام نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، الثلاثاء.
وفقد الهلال فرصة المنافسة على لقب البطولة، فيما بقي في المنافسة على المركز الثالث، حيث يلاقي السبت المقبل، الخاسر من مواجهة الإنجليزي ومونتيري المكسيكي التي تجمعهما غدا.

وأنهى الفريق الهلالي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله سالم الدوسري عند الدقيقة 18، حيث حافظ الأزرق على تقدمه حتى نهاية الشوط.


ومع انطلاقة الشوط الثاني، سجل هدف التعادل لصالح فلامنجو لاعبه اراسكايتا عند الدقيقة 49، فيما أضاف هدف التقدم الفريق البرازيلي عند الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الثالث لصالح فلامنجو علي البليهي لاعب الهلال بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال بالبطاقة الحمراء، بعد أن تدخل على أحد لاعبي الفريق البرازيلي عند الدقيقة 87.

وكان الهلال قد تجاوز نظيره الترجي التونسي في افتتاح مشواره في البطولة، بعد أن كسبه بهدف وحيد سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلامينغو يقلب الطاولة على الهلال ويبلغ نهائي مونديال الاندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا