الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا على حدود بغزة

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داوود عبدالرؤوف - غزة- إيمان أحمدالثلاثاء 2019/12/17 11:13 م بتوقيت أبوظبي
سيارات الإسعاف تنتظر السماح لها بالاقتراب من السياج الحدودي
أصاب الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فلسطينياً على حدود قطاع غزة، بعد زعمه أنه حاول اجتياز الحدود وهو مسلح.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان: "رصدت استطلاعات الجيش الإسرائيلي فلسطينياً مسلحاً يقترب من السياج الأمني جنوب قطاع غزة، وأطلقت طائرة عسكرية النار تجاهه ورصدت إصابته"، دون أن يحدد مدى إصابته.
وأكد مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" أن "طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً تجاه شخص اقترب من السياج الحدودي شرقي خان يونس، دون أن يعرف مصيره".
وذكر المصدر أن "سيارات إسعاف فلسطينية وصلت إلى عبسان الجديدة شرقي خان يونس حيث وقع الحادث، إلا أنها لم تتمكن من التقدم خشية استهدافها من الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "الاحتلال نادى عبر مكبرات الصوت، طالباً من الأهالي والطواقم الطبية بالابتعاد عن المنطقة".
وتفرض قوات الاحتلال منطقة عازلة بعمق 300 متر على امتداد السياج الحدودي شرقي القطاع وشماله.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت في الأشهر الماضية من عمليات إطلاق النار واعتقال الفلسطينيين على حدود قطاع غزة.
وسبق أن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود، ولا تزال تحتفظ بجثامين 15 من هؤلاء.
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