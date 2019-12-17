سكاف: الجوع لا له دين ولا طائفة والثورة سلمية ويجب أن تبقى هكذا

حذّرت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أنّ "الجوع لا دين له ولا ​طائفة​"، مؤكدة ان "​الثورة​ قامت لأنها تشبه كل الناس"، داعيةً "عدم السماح لهم بإفشالها، فبالتحريض والصراع المذهبي والطائفي يتم ابعادها عن مسارها السلمي ومطالبها المحقة"، مطالبة بـ"عدم السماح بالاعتداء على ​الجيش​ و​القوى الأمنية​، ولا على الأملاك العامة والخاصة، والثورة سلمية ويجب أن تبقى سلمية لتحقق اهدافها".

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