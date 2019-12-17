آلان عون: لا مفر من اصلاح العلاقة مع تيار المستقبل خصوصا بعهد الرئيس عون

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ أن "اليوم لا مفر وخاصة في عهد ​الرئيس ميشال عون​ من التوصل الى اصلاح العلاقة مع "​تيار المستقبل​"، ونصل الى صيغة لتعايش".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح آلان عون "اننا بحاجة لإلتقاء الحالتين للإستمرار في الثلاث سنوات المتبقية".

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