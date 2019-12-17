جريح بإطلاق نار على أحد المحال في الميناء

أقدم شخصان يستقلان ​دراجة نارية​ على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محلات "سيراكوس" لتصليح الدراجات النارية في محلة ​الميناء​ - حي الرمله، ما ادى الى سقوط جريح، نقل على اثرها الى ​مستشفى​ الاسلامي للعلاج، كما عمد الفاعلون إلى ​إطلاق النار​ في الهواء لدى فرارهم، بحسب مراسل "​لبنان​ 24" في ​الشمال​.

وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث فيما يجري العمل على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.