جريح بإطلاق نار على أحد المحال في الميناء

أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محلات "سيراكوس" لتصليح الدراجات النارية في محلة الميناء - حي الرمله، ما ادى الى سقوط جريح، نقل على اثرها الى مستشفى الاسلامي للعلاج، كما عمد الفاعلون إلى إطلاق النار في الهواء لدى فرارهم، بحسب مراسل "لبنان 24" في الشمال.
وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث فيما يجري العمل على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.
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