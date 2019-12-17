المفتي عبدالله استنكر التعرض للأديان والطوائف والقامات

شدد مفتي صور وجبل عامل القاضي ​الشيخ حسن عبدالله​ على "ضرورة ان ياخذ العقال واهل الحل والربط في هذا البلد والذين يحسبون الحساب جيدا لعواقب الامور مواقف جريئة وان يعلو صوتهم فوق صوت العابثين والمندسين واصحاب الاهداف المأجورة التي تخدم الاجندة الامريكية والصهيونية"، مؤكداً "الحقوق المشروعة والمحقة التي يجب ان تتفلت من راكبيها من اجل تمرير الخطط التي لا تريد الامن في ​لبنان​".

واستنكر "التعرض للأديان و​الطوائف​ والقامات التي لا يؤدي التعرض لها الى تحقيق المطالب ولا تبنى الاوطان"، مؤكداً أن "​مدينة صور​ ستبقى مأذنها واجراس كنائسها تؤذن وتدق بالوحدة الوطنية والتعايش لانها تربت على ايادي العلماء والعقلاء واننا من صور وكما عهدنا اهلها نوجه التحية العاملية والجنوبية لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي سيبقى دائما صمام امان الوطن وحامي السلم الاهلي والوحدة الوطنية".