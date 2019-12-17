أكدت مصادر معنية بالملف الحكومي لقناة OTV، ان "اللقاء الذي جمع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يكن سلبياً، بل جرى خلاله عرض لمجموعة من الافكار بالاضافة الى امكانية طرح اسم بديل عن الحريري او يذهب الاخير للتفاوض مع المسيحيين"، مشيرةً الى "امكانية تأجيل موعد ​الاستشارات النيابية​ الملزمة المزمع عقدها نهار الخميس وذلك بطلب من الحريري"، موضحة ان "​الثنائي الشيعي​ لم يتخلوا بتاتا عن الحريري والمشكلة الاساس للأخير هي مع ​القوات اللبنانية​ فقط، والتواصل بين بعض القوى الحزبية والثنائي الشيعي مستمر، والامر عينه مع ​التيار الوطني الحر​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر OTV: هناك امكانية لتأجيل موعد الاستشارات النيابية الملزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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