أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 17/12/2019، ونتيجة الاستصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف في قصر عدل بعبدا المدعو: - س. ر. (مواليد عام 1973، ​لبنان​ي) وضبطت بحوزته /8/ كبسولات تحتوي مواد مخدرّة، كان يحاول تسليمها الى أحد الموقوفين قيد جلسة عدلية، كي يعمد الى تهريبها عبر بلعها الى داخل السجن المركزي في رومية. التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص بقصر عدل بعبدا كان يحاول تسليم مخدرات لأحد الموقوفين بغية تهريبها الى سجن رومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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