مسؤول أميركي: واشنطن قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية

لفت الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر إلى أن "الولايات المتحدة قد تزيد الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة"، مشيراً إلى أن "الرسوم الجمركية التي فرضت مؤخرا على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات بوينغ وإيرباص قد تجري زيادتها، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية".
وأشار إلى "اننا ننظر في ذلك، قد نزيد ذلك، هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات ولكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جدا للتوازن".
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