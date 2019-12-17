المبعوث التركي إلى ليبيا: المذكرتان مع ليبيا تخدمان مصالح مصر

اعتبر المبعوث التركي إلى ​ليبيا​ والنائب البرلماني عن "​حزب العدالة والتنمية​" أمر الله إيشلر، ان "مذكرتي التفاهم حول تحديد الحدود البحرية والتعاون الأمني العسكري مع ​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية تخدمان مصالح مصر وتدفعها إلى إبرام اتفاقين مماثلين مع الجانب التركي"، متهماً "​اليونان​ بمحاولة تحويل حوض البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة يونانية من خلال استغلال بعض الدول المطلة على ساحله كوسيلة في سبيل تحقيق تلك الأحلام".

وفي حديث للأناضول، شدد إيشلر على أن "هاتين المذكرتين أوقفتا ما وصفته باغتصاب حقوق ​تركيا​ في مياه المتوسط"، معتبراً أنهما "تتماشيان مع القانون الدولي وقرارات ​الأمم المتحدة​"، مؤكداً ان "تركيا حذرت الدول المعنية من ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق ​البحر المتوسط​، إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون أن تأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية، وخاصة إدارة قبرص الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا".