عمران خان يشكر أردوغان لاستضافة تركيا أكبر عدد من اللاجئين بالعالم

أعرب رئيس الوزراء ال​باكستان​ي، ​عمران خان​، عن امتنانه للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ والشعب التركي لاستضافة أكبر عدد من ​اللاجئين​ في ​العالم​، محذرا من "حدوث أزمات لجوء أكبر في حال لم يتم اتخاذ خطوات في هذا الصدد"، مشيراً إلى ان "باكستان عانت من أكبر مشكلة للاجئين في تاريخ البشرية سابقا، باستقبالها 4 ملايين لاجئ في وقت واحد".

وتطرق عمران خان إلى مشكلة ​كشمير​، قائلا "إن أهم شيء يجب على العالم فهمه هو أن الهدف الرئيسي تغيير التركيبة السكانية لكشمير من الأغلبية المسلمة إلى الأقلية المسلمة"، مشيراً إلى أن "​الهند​ تتسبب في أزمة جديدة منذ 5 آب الماضي، بسجنها نحو 8 ملايين كشميري".