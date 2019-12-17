عمران خان يشكر أردوغان لاستضافة تركيا أكبر عدد من اللاجئين بالعالم

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي لاستضافة أكبر عدد من اللاجئين في العالم، محذرا من "حدوث أزمات لجوء أكبر في حال لم يتم اتخاذ خطوات في هذا الصدد"، مشيراً إلى ان "باكستان عانت من أكبر مشكلة للاجئين في تاريخ البشرية سابقا، باستقبالها 4 ملايين لاجئ في وقت واحد".
وتطرق عمران خان إلى مشكلة كشمير، قائلا "إن أهم شيء يجب على العالم فهمه هو أن الهدف الرئيسي تغيير التركيبة السكانية لكشمير من الأغلبية المسلمة إلى الأقلية المسلمة"، مشيراً إلى أن "الهند تتسبب في أزمة جديدة منذ 5 آب الماضي، بسجنها نحو 8 ملايين كشميري".
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