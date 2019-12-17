الصدر يطالب بوقف الاغتيالات ويناشد القوات الأمنية حماية العراق

دعا زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "​المتظاهرين​ العراقيين للحفاظ على سلمية حراكهم"، طالباً من "​الاجهزة الامنية​ العراقية حماية المتظاهرين ووقف الاغتيالات بحق ناشطي الحراك".

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