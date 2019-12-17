أفادت ​وزارة الخارجية الأميركية​ بان "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ لا يؤيد قرار مجلس الشيوخ الأخير الذي يعتبر أحداث عام 1915 إبادة جماعية للأرمن"، مشيراً إلى ان "موقف ​الإدارة الأميركية​ بشأن أحداث 1915 لم يتغير، كذلك موقفنا في هذا الموضوع، كما جاء في البيان الواضح للرئيس الاميركي دونالد ترامب في نيسان الماضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: ترامب لا يؤيد قرار الكونغرس بشأن مزاعم الأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.