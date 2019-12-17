عباس: لم يبق أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس سوى موافقة إسرائيل

كشف الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، انه "وجه رسالة إلى ​الحكومة الإسرائيلية​ طلب فيها موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في ​مدينة القدس​"، مشيراً الى ان "رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أبلغه أن كل القوى بما فيها ​حركة حماس​، قد وافقت على إجراء ​الانتخابات التشريعية​ والرئاسية، ولم يبقى سوى الحصول على الموافقة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس كما جرى في عام 1996، وفي عام 2005 و2006".

وخلال اجتماع اللجنة المركزية ل​حركة فتح​، أكد عباس "ابلاغ جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم ​الاتحاد الأوروبي​ بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع"، كاشفاً عن "عدم الحصول على جواب من الحكومة الإسرائيلية الى الأن"، مشدداً على "ضرورة الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات".