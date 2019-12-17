كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه "وجه رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طلب فيها موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية في مدينة القدس"، مشيراً الى ان "رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، أبلغه أن كل القوى بما فيها حركة حماس، قد وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولم يبقى سوى الحصول على الموافقة الإسرائيلية لعقد الانتخابات في القدس كما جرى في عام 1996، وفي عام 2005 و2006".
وخلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد عباس "ابلاغ جميع الأصدقاء، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي بأن يتكلموا مع إسرائيل من أجل هذا الموضوع"، كاشفاً عن "عدم الحصول على جواب من الحكومة الإسرائيلية الى الأن"، مشدداً على "ضرورة الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: لم يبق أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس سوى موافقة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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