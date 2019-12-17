ميدفيديف: تخصيص نحو 17 مليون دولار للأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا

وجه رئيس الوزراء الروسي، ​دميتري ميدفيديف​، بـ"تخصيص مبلغ قدره نحو 17 مليون ​دولار​ للأمم المتحدة في إطار مشاركة ​روسيا​ في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار ​سوريا​"، موضحاً أن "نحو 5.8 مليون دولار سيتم تخصيصها من ميزانية ​الدولة​، قبل نهاية هذا العام، لتمويل مشروع متعلق بمساعدة البلديات في المحافظات السورية الأكثر تضررا من النزاع المسلح".

ولفت إلى أنه "سيتم تخصيص نحو 5 ملايين دولار لدعم منظمة ​الأمم المتحدة​ للطفولة "يونيسف"، في إطار تمويل مشروع خاص بإعادة مؤسسات التعليم في سوريا وضمان وصول الأمهات و​الأطفال​ إلى الأغذية والخدمات الطبية عالية الجودة".