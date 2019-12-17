ميدفيديف: تخصيص نحو 17 مليون دولار للأمم المتحدة لإعادة إعمار سوريا

وجه رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، بـ"تخصيص مبلغ قدره نحو 17 مليون دولار للأمم المتحدة في إطار مشاركة روسيا في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا"، موضحاً أن "نحو 5.8 مليون دولار سيتم تخصيصها من ميزانية الدولة، قبل نهاية هذا العام، لتمويل مشروع متعلق بمساعدة البلديات في المحافظات السورية الأكثر تضررا من النزاع المسلح".
ولفت إلى أنه "سيتم تخصيص نحو 5 ملايين دولار لدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في إطار تمويل مشروع خاص بإعادة مؤسسات التعليم في سوريا وضمان وصول الأمهات والأطفال إلى الأغذية والخدمات الطبية عالية الجودة".
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