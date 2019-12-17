شكرا لقرائتكم خبر عن وقف بجوار الرئيس فى حفل ختام المنتدى.. الطفل زين أيقونة شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية ظهر الطفل زين، قاهر السرطان، في ختام منتدى شباب العالم بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما ظهر في المرة الأولي بافتتاح المنتدى، وعرض قصته الملهمة لمواجهة مرض السرطان أمام أكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، حيث أبكت قصته الملهمة جميع الحضور، وجعلت منه ايقونة للحماس والشجاعة في مواجهة مرض السرطان.

فى هذا الصدد ينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن الطفل زين بعد ظهوره في حفل ختام منتدى شباب العالم :

1- الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنة

2- أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره وتحديدا في فبراير عام 2013

3- تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة

4- بدأ الطفل زين رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع

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5- حرص زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.

6- استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها

7- تحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره في إعلان خلال شهر رمضان الماضي

8- ظهر الطفل زين ليحكي قصته أمام منتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس السيسي وأكثر من 7 الاف مشارك من مختلف دول العالم

٩- حرصت السيدة انتصار السيسي علي استقبال والدته على هامش فعاليات منتدى شباب العالم

١٠- ظهور زين في حفل ختام منتدى شباب العالم جاءت كرسالة دعم لكل أطفال السرطان ومواجهة المرض الخبيث