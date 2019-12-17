شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة والسيد البدوى يقدمان واجب العزاء فى وفاة القطب الوفدى أحمد عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم منذ قليل، عزاء احمد عودة قطب حزب الوفد، والذى وافته المنية أول أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وانضم لتقديم واجب العزاء كل من بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد، و السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق وياسر قورة مساعدة رئيس حزب الوفد السابق واللواء محمد ابراهيم وامين راضي واحمد عطا الله، كما قدم واجب العزاء عدد من قيادات الوفد منهم ياسر الهضيبي و عبد العزيز النحاس وحسين منصور وطارق نهامى وجمال شحاتة وابراهيم الشريف واللواء هانى أباظة.



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