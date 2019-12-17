شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. أولى اجتماعات "اتصالات النواب" لمناقشة قانون المعاملات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أولي اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون المعاملات الاليكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الاليكترونية"، المقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبا يوم الأحد القادم.

ومن المتوقع، أن تشهد مناقشات مشروع القانون المعاملات الاليكترونية حضور 24 ممثلا للحكومة، ومنها وزارت العدل والداخلية والاتصالات بالإضافة إلي جهاز حماية المستهلك.

من جانبه، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأنه سينظم المعاملات التجارية علي الانترنت، وسيتصدى بشكل رادع لأي عمليات نصب تتم علي المواطنين من خلال بيع منتجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية.