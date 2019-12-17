المنتخب النسوي يشارك في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر

يستعد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم لأقل من 20 سنة، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا التي ستحتضنها الجزائى خلال الفترة ما بين 22 و28 دجنبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة بالإضافة للعناصر الوطنية، والمنتخب الجزائري مستضيف الدورة، كلا من مصر، وتنزانيا، ثم بوركينافاسو.

ويفتتح المنتخب الوطني مبارياته بمواجهته بوركينافاسو في 22 من الشهر الجاري، ثم يلتقي بعد ذلك بيومين منتخب تنزانيا، في الجولة الثانية، ثم يواجه برسم ثالث الجولات المنتخب الجزائري في 26 دجنبر.

ووجهت لمياء بومهدي، مدربة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الدعوة إلى 22 لاعبة، من أجل المشاركة في بطولة شمال إفريقيا، وفيما يلي لائحة الأسماء التي استدعتها بومهدي: