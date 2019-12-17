النهضة يهزم اتحاد طنجة بثنائية وينفرد بصدارة البطولة الاحترافية

تغلب فريق نهضة بركان مساء اليوم الثلاثاء، على ضيفه اتحاد طنجة بهدفين دون رد، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يفتتح يوسوفو دايو حصة التسجيل للفريق البرتقالي بعد مرور 15 دقيقة على بداية الفصل الثاني.

ونجح حمدي لعشير 6 دقائق قبل نهاية زمن المباراة الأصلي من إضافة ثاني الأهداف، لتعلن صافرة ياسين بوسليم عن نهاية اللقاء بفوز النهضة بثناىية نظيفة.

ومكن هذا الفوز، وهو الخامس لأبناء طارق السكتيوي في بطولة هذا الموسم، من الانفراد بصدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، علما أن وصيف كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف” يمتلك في جعبته مباراتين ناقصتين.

هذا، وشكلت هزيمة اليوم، السقوط الرابع لفارس البوغاز، مقابل فوزين و3 تعادلات، جعلت النادي الأزرق يحتل المركز التاسع برصيد 9 نقاط.