قصر المرادية يفتح بابه للتبون.. الرئيس الجزائري يؤدي اليمين الدستورية

يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، اليوم الخميس ليبدأ مهامه لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية الثلاثاء.

وتم انتخاب تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الإقتراع الخميس، وفق النتائج النهائية التي اعلنها المجلس الدستوري.

وبحسب الدستور “يؤد ي رئيس الجمهورية اليمين أمام الش عب بحضور جميع الهيئات العليا في الأم ة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهم ته فور أدائه اليمين”.

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ويخلف تبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية الى الاستقالة بعد أن قضى 20 عاما في الحكم.

وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله.