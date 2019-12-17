الاحتلال يستهدف شابًا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الثلاثاء، شابا فلسطينيًا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر، اقترب من السياج الأمني الفاصل عن مناطق الـ48، زعمت أنه كان مسلحًا.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه، أن "وحدة المراقبة رصدت اقتراب مخربًا مسلحا اقترب من السياج الأمني الفاصل جنوبي قطاع غزة". وذكر أن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار عليه".

وأضاف الجيش أنه تم إصابة الشاب الذي حاول التسلل من قطاع غزة، ورجح الجيش مقتل الشاب الفلسطيني من جراء الإصابة.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة إسرائيلية، قصفت هدفا قريب من الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، فيما سماع دوي انفجار بمحاذاة السياج الأمني قرب بوابة موقع "سريج" العسكري شرقي القرارة جنوبي قطاع غزة.

ولم توضح المصادر الفلسطينية طبيعة الهدف الذي قصفته المقاتلة الإسرائيلية، كما لم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات جراء الغارة، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني الذي استهدف بالغارة استشهد متأثرًا بجروحه.

ولم ترد حتى هذه اللحظة أية تفاصيل من مصادر محلية في القطاع عن هوية الشاب أو حالته الصحية.