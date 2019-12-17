محمد خلايلة يتوّج بالميدالية الفضية ببطولة عالمية للكيك بوكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توّج الشاب محمد يوسف خلايلة (19 عاما) من مدينة سخنين، بالميدالية الفضية في بطولة الكيك بوكس، التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية، كييف، بمشاركة أكثر من 520 متسابقا من مختلف أنحاء العالم.

وقد أقيمت البطولة في مدينة كييف على مدار 3 أيام متتالية من الأسبوع الأخير.

ويمارس خلايلة رياضة الكيك بوكس منذ العام 2014، حيث تنقل بين عدة نواد آخرها نادي عرابة تحت إشراف المدرب شادي نصار الذي كانت له المساهمة في دعمه وتحفيزه للمشاركة في بطولات دولية.

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ويستعد محمد خلايلة لخوض بطولات دولية قادمة في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين في كرواتيا وهولندا.

وقال خلايلة عقب حصده الميدالية الفضية بالبطولة، إن "المنافسة لم تكن سهلة، والصعود إلى الحلبة أمام لاعبين أوروبيين بارزين من 10 دول مختلفة، يعزز في نفسي الروح القتالية ويشد عزيمتي للمشاركة في منافسات أخرى على مستوى محلي وعالمي".

ودعا "الشباب لممارسة رياضة الكيك بوكس التي تساهم في تعزيز الثقة بالنفس ونبذ العنف، سيما وأنها رياضة مبنية على مبادئ مثل مساعدة الضعيف واحترام الغير وتنمي الأخلاق الحميدة".