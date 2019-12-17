شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مناقشة أوضاع التعليم بمديريات وادي حضرموت والصحراء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 ناقش لقاء اليوم بمدينة سيئون ضم وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ووكيل وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون أوضاع القطاع التعليمي في مديريات الوادي والصحراء وخطط تحسين الأداء.

واستعرض اللقاء بحضور مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم واقع التعليم والاحتياجات الضرورية والسبل الكفيلة للنهوض به الى مستويات عليا. Advertisements وأكد اللقاء اهتمام وزارة التربية والتعليم وقيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالقطاع التعليمي من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المختلفة بما يسهم في تحسين واقع التعليم كونه أساس النهوض بالوطن الى آفاق المستقبل .. مشددين على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل الجميع لتجاوز التحديات والصعوبات. حضر اللقاء مدير الاعلام التربوي صالح حسين الفردي.

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