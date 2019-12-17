شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: عازمون على تذليل الصعاب أمام تطبيق بنود “اتفاق الرياض” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح قائد قوات التحالف في عدن، العميد ركن طيار مجاهد العتيبي، أن التحالف العربي بقيادة المملكة يعمل بكل جهد على تطبيق جميع بنود اتفاق الرياض بكل عزم وحزم. وقال العتيبي، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “اتفاق الرياض.. الأهمية والدلالة” في جامعة عدن، إن هذه المهمة ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة؛ ولذا سيعمل التحالف على تذليل كافة الصعاب أمام تنفيذ بنود الاتفاق. وتستهدف ورشة العمل إبراز أهمية اتفاق الرياض ودعم اليمن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية.

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