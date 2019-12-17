شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: عام على اتفاقية ستوكهولم ولم تنفذ ميليشيا الحوثي أيّاً من بنودها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:46 مساءً, 17 ديسمبر 2019 م المناطق - واس دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك, الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي النظر إلى الأفعال الوحشية والإجرامية لميليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارهم في التنصل عن كل الاتفاقات والمواثيق والعهود وآخرها اتفاقية ستوكهولم التي مرّ عام على توقيعها دون أن تلتزم هذه الميليشيات بتنفيذ أيّاً من بنودها.

وأكد رئيس الوزراء اليمني – خلال ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً لقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي لمحافظة الحديدة اليمنية – أن الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم أمام رفض وتنصل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً عن تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم بمحاوره الثلاثة يشجعها على مزيد من التمادي.

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