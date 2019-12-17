شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقصف مواقع الميليشيا في الجوف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع استحدثتها الميليشيا المتمردة في جبال الربطة وعمبرة، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون.
وأسفر القصف عن تكبيد ميليشيا الحوثي المتمردة خسائر في العدد والعدة.
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