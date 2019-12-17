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فلسطين تطلب اجتماع طارئ للجامعة العربية بسبب البرازيل

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طلبت فلسطين عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية في أقرب وقت لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية الشقيقة إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها جمهورية البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها في مدينة القدس المحتلة كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.

وأوضح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح في تصريح له اليوم أنه تم تقديم طلب عقد الاجتماع الطارئ بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي.

وقال السفير اللوح: "لا بد أن ينتج عن الاجتماع موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة حتى تراجع البرازيل قرارها وللحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعدّ انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية والمندوبين الدائمين التي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.

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