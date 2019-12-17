مقتل شخص خلال مشاجرة في الغزالية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة نشبت بين عدد من الاشخاص نتيجة خلاف عائلي تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قرية عكيل في منطقة الغزالية".

وأضاف ان "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص مستطرق، فيما لاذ الآخرون بالفرار".

