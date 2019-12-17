مقتل شخص خلال مشاجرة في الغزالية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص خلال مشاجرة في منطقة الغزالية غربي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة نشبت بين عدد من الاشخاص نتيجة خلاف عائلي تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قرية عكيل في منطقة الغزالية".
وأضاف ان "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص مستطرق، فيما لاذ الآخرون بالفرار".
وأضاف ان "المشاجرة أسفرت عن مقتل شخص مستطرق، فيما لاذ الآخرون بالفرار".
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