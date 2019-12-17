الإعلام الرقمي: تويتر يطلق حملة لإغلاق الحسابات

اعلن مركز الإعلام الرقمي، الثلاثاء، عن عزم شركة تويتر إطلاق حملة تويتر للسلامة تستهدف إغلاق بعض الحسابات. وذكر المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بدءاً من عام 2020 ‫#حملة_تويتر_للسلامة تستهدف إغلاق حسابات تويتر التي تنشر معلومات عن الآخرين دون إذن مسبق، وتنتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين".



وأضاف أن "الحسابات الأخرى التي سيتم إغلاقها هي التي تنتحل شخصية الآخرين للتضليل، وتنشر وسائط عنيفة وشديدة الدموية، وتسيء للآخرين وتحرض عليهم".

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