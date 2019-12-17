عبد المهدي: سنساعد الحكومة الجديدة والموازنة جاهزة لتسليمها

واضاف أن الشيء المفرح بأن هناك سياقات لتشكيل الحكومة الجديدة وتمكينها خلال 30 يوما لاختيار مجلس الوزراء، مشيرا الى أن التشاور مستمر مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
وأوضح أن رسالة مجلس النواب الى رئيس الجمهورية يفتح الطريق الصحيح لاختيار رئيس الوزراء، مرجحا ان يكون الاختيار خلال الايام او الساعات المقبلة.
واعتبر عبد المهدي، كتاب مجلس النواب الى رئيس الجمهورية قد حدد الكتلة الاكبر التي اختارت رئيس الوزراء في عام 2018 والتي على اساسها تشكلت هذه الحكومة .
وتابع قائلا ، الان رئيس الجمهورية لديه طريق واضح بالاتصال مع الكتل وحساب الاعداد وتشكيل رقم واضح لمعرفة الكتلة الاكبر، لتكليف مرشح من هذه الكتل وهذه هي المهمة الدستورية.
واكد أن المهمة اصبحت اسهل واوضح مع وجود هذه الاسس، لافتا الى أن هذا امر مفرح بان العراق يمتلك ادوات وسياقات قانونية اصولية ودستورية .
وتابع، اذا مارشح رئيس وزراء وتمكن بتشكيل حكومته سنساعده في كل مانستطيع سواء بالاستماع للجمهور واو الانسجام مع السياقات القانونية.
وأكد عبد المهدي، سنساعد الحكومة المقبلة والموازنة جاهزة وستسلم الى الحكومة الجديدة لتقديمها بشكل مباشر، لافتا الى أن اي طرف يستلم المسؤولية ممكن ان يساعد في تشكيل وكتابة المنهاج الوزاري بشكله الجيد.
يذكر أن عبد المهدي قدم في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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