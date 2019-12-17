مسلحون يقتلون رجلا وامرأة في المقدادية بديالى

أفاد مصدر امني، اليوم اللاثاء، بأن مسلحين قتلوا باسلحة كاتمة رجلا وامرة في حادثين منفصلين بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه امرأة ضمن ناحية ابي صيدا ضمن قضاء للمقدادية، ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة".
وأضاف أنه "تم نقل المرأة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".
وأضاف أنه "تم نقل المرأة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".
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