مسلحون يقتلون رجلا وامرأة في المقدادية بديالى

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه امرأة ضمن ناحية ابي صيدا ضمن قضاء للمقدادية، ما أسفر عن اصابتها بجروح خطيرة".

وأضاف أنه "تم نقل المرأة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج".

