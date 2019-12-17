مقتدى الصدر يبعث اربع رسائل

بعث زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أربعة رسائل، فيما طالب بالمحافظة على السلمية وإيقاف الاغتيالات. وقال الصدر في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليه الخليج 365، :"أوقفوا الاغتيالات، المجرب لا يجرب، حافظوا على السلمية". وأضاف : "أقول لقواتنا الامنية البطلة، (حماية العراق واجبكم)".

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