تحالف البناء يرسل كتابا رسميا بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة

أفاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بقيام تحالف البناء بإرسال كتاب رسمي بترشيح قصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "تحالف البناء أرسل كتاباً رسمياً الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء".
يشار إلى أن المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة، من المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس.
وقدّم عبد المهدي في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
يشار إلى أن المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية، رئيساً جديداً للحكومة، من المقرر أن تنتهي بعد غد الخميس.
وقدّم عبد المهدي في 30 تشرين الثاني الماضي، استقالته رسميا إلى البرلمان، واشار الى أن حكومته ستبقى حكومة تصريف أعمال بما في ذلك رئيس الوزراء والوزراء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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