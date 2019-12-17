الداخلية: القبض على داعشي وضبط أسلحة داخل منزله في الموصل

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على أحد عناصر "داعش" وضبط أسلحة داخل منزله في مدينة الموصل. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فوج سوات نينوى التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة يتمكن من القاء القبض على الداعشي ( ع ح ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".



وأضافت أنه "اثناء تفتيش داره من قبل مفرزة ال ( K9 ) تم العثور على ( سبطانة ديمتروف وقاعدة حديدية تستخدم لربط السلاح على العجلة و( ٢٨ ) اطلاقة سلاح ديمتروف ) كانت مدفونة في حديقة الدار"، مبينة أنه "تم القبض عليه في منطقة ( حي النور ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".



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