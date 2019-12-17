مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة بانفجار قنبلة شرق افغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، الثلاثاء، مقتل عشرة من أفراد عائلة واحدة بانفجار قنبلة لدى مرور سيارتهم وهم في طريقهم للمشاركة في جنازة شرق أفغانستان. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم حاكم ولاية خوست طالب مانغال، إن "الضحايا هم خمسة رجال وامرأتان وثلاثة أطفال جميعهم من عائلة واحدة"، موضحاً "أنهم كانوا في طريقهم إلى ولاية لوغار لحضور جنازة".



وأكّد الناطق باسم شرطة الولاية عادل حيدر، الحصيلة وتفاصيل الحادث بينما أضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن "القنبلة زرعها عناصر طالبان على جانب الطريق".

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