المرور تنوه إلى قطع طريق مهم وسط بغداد غداً

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عند الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الاربعاء، سيتم قطع الطريق من تقاطع مستشفى العلوية باتجاه ملعب الشعب وسط بغداد".

وأضافت، أن "سبب القطع هو اكساء مجسر ملعب الشعب ويبقى المسار المعاكس مفتوحا من تقاطع المثنى باتجاه ساحة الأندلس لحين الانتهاء من اكساء المسار الذي سيقطع".



ونوهت المديرية إلى ضرورة أن يتخذ سالكو الطريق المذكور "طريقا اخر وهو باتجاه ساحة الواثق والعبور على جسر الربيعي".