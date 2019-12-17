عقيلة صالح: مذكرتا أردوغان والسراج ابتزاز

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أن مذكرتي التفاهم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج استفزازيتان وابتزاز غير مقبول.

وأضاف، في حديث تلفزيوني، أن "الاتفاقية لا تعدو أكثر من عقد إذعان، استغلوا استنجاد السراج بهم بعد تراجعهم الشديد في طرابلس".



وأضاف أن "اتفاق الصخيرات السياسي انتهى لأن هذه الحكومة لم تنفذ شيئا مما اتفق عليه، وأن حكومة السراج تستحوذ على أموال الليبيين من خلال محافظ البنك المركزي المقال منذ عام 2014".

وأوضح أن "الأموال الليبية كلها الآن في تركيا من خلال الحكومة غير المنضبطة وعمليات التهريب في النفط والبشر".

وأشار إلى أن "الحل السياسي ضروري حتى إذا دخل الجيش طرابلس، وأن الجيش متوجه إلى العاصمة طرابلس لطرد المليشيات وليس لعسكرة الدولة".

ونوه بأن "المبعوث الأممي إلى ليبيا ناقش معه الإجراءات التي ستتم في المستقبل وتشكيل حكومة جديدة بأسماء جديدة".

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وتابع أن "سلامة أكد خلال لقائه أن مؤتمر برلين يسعى لتوحيد الرؤى الدولية حول الوضع في ليبيا حول ما يقره الليبيون، وأن الليبيين من سيقررون من يحكم ليبيا، ولن تتكرر أزمة الصخيرات".

ولفت رئيس البرلمان الليبي إلى أن "قطر لا تستطيع تقديم دعم أمني لحكومة السراج".

وكان الجيش الليبي أطلق عملية طوفان الكرامة في 4 أبريل/نيسان من هذا العام نتج عنها سيطرته الواسعة على المنطقة الغربية، بالإضافة إلى إسقاط ٣٩ طائرة مسيرة نوع "بيرقدار" وتدمير عدد من آليات الكيربي التركية بعد تدخل أنقرة على الخط ودعمها للمليشيات والإرهابيين.

وطالب البرلمان الليبي، الثلاثاء الماضي، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف إزاء تصريحات الرئيس التركي بشأن إرسال قواته للأراضي الليبية.

وألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، إلى إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، زاعما أن ذلك بهدف "ألا تصبح ليبيا سوريا ثانية".

ويفرض مجلس الأمن الدولي على ليبيا حظرا لتوريد الأسلحة منذ 2011، إلا أن تركيا تورطت في دعم الإرهابيين بالسلاح في ليبيا أكثر من مرة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب قد قال لـ"العين الإخبارية"، إن سلاح الجو الليبي تمكن من إسقاط أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات منذ بدء عملياته في العاصمة طرابلس.