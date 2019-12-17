السجن 45 يوما لمسؤول سابق بحملة ترامب الانتخابية

أصدر قاض اتحادي، الثلاثاء، حكما على ريك جيتس النائب السابق لرئيس حملة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخضوع للمراقبة لمدة 36 شهرا والسجن 45 يوما.

الحكم جاء بعد تعاون جيتس المكثف ومساعدته الحكومة في الوصول إلى إدانة ناشطين جمهوريين هما روجر ستون وبول مانافورت.

وكان جيتس (47 عاما) قد أقر بأنه مذنب في فبراير شباط عام 2018 عندما اتهمه المحقق الخاص روبرت مولر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المحقق الخاص والتآمر على الولايات المتحدة.

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وقال جيتس قبل صدور الحكم "أود أن أعبر لهذه المحكمة عن أنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي التي جاءت بي إلى هنا"، مضيفا "أعتذر بشدة عن الأخطاء التي ارتكبتها".

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا، الجمعة، على توجيه اتهامين لترامب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه على الاتهامين.

ومن المرجح أن يجري التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ولم يبد أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، أي إشارة إلى أنهم يريدون عزل ترامب.