ختام تمرين "الاتحاد الحديدي 12" بين القوات الإماراتية والأمريكية

اختتمت، الثلاثاء، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 12" الذي تم تنفيذه بالذخيرة الحية من قبل مختلف قطاعات القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي الثالث، وبمشاركة كبيرة من الجانبين.

وشهد التمرين الختامي الذي تم تنفيذه بدولة الإمارات، اللواء الركن صالح محمد صالح العامري قائد القوات البرية الإماراتية، والفريق أول جايمس ماكونفيل رئيس أركان الجيش الأمريكي وعدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي.





وأشاد قائد القوات البرية بالمستوى الاحترافي في تنفيذ كافة مراحل التمرين الذي حرص فيه الجانبان على تطبيق العقائد القتالية والتكامل في القيادة والسيطرة.

وبيّن التمرين القدرة القتالية والاحترافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة وإصابة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك لدى الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح محققا الأهداف المنشودة والمخطط لها.

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وجاء تمرين "الاتحاد الحديدي 12" الذي استمر أسبوعين ضمن اتفاقيات التعاون العسكري المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، بهدف تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية بين القوات المسلحة الإماراتية والجيش الأمريكي.

كما يأتي انطلاقا من الاهتمام المستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة برفع مستوى الأداء والكفاءة والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم، تهدف للارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية للقوات المسلحة للتعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات.





وحقق التمرين الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقا، حيث نفذت القوات الإماراتية والأمريكية دورها بنجاح، وأظهر منتسبو القوات المسلحة قدرتهم في التعامل مع أحدث التقنيات والأسلحة في القيادة والسيطرة، وتطبيق العقائد القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية المشتركة.

وتم تنفيذ كافة مراحل التمرين باحترافية بين الوحدات البرية، مما أعطى الثقة الكاملة للقوات المشاركة فيه لتنفيذ أية مهام مشتركة تسند إليها مستقبلا للدفاع عن ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.





ويعد "الاتحاد الحديدي 12" ضمن التمارين العسكرية المشتركة التي تجريها القوات المسلحة الإماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين.