تجدد المناوشات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، تجدد المناوشات بين قوات الأمن والمتظاهرين عند ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

وشهدت ساحتا الوثبة والخلاني، فضلا عن منطقة السنك، وسط بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، احتكاكات بين القوات الأمنية ومتظاهرين أسفرت عن قتلى وجرحى وحرق للمباني.

وقال المصدر، طبقا لوسائل إعلام عراقية، إن المناوشات اندلعت، مساء الثلاثاء، بين مجموعات من المحتجين والقوات الأمنية الموجودة عند الساحة، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الشغب أطلقت وبشكل متقطع القنابل المسلية للدموع لتفريق المتظاهرين وإرجاعهم إلى المكان المخصص للتظاهر.

Advertisements

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، الخميس الماضي، القوات الأمنية إلى حمل السلاح لحماية ساحة التظاهر وإعادة "هيبة العراق".





وقال عبدالمهدي، في بيان، على خلفية مقتل شاب في ساحة الوثبة: "إن حادث الوثبة الإجرامي أكد رؤيتنا التي تحدثنا بها كثيراً عن وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت غطاء التظاهر".

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2003.