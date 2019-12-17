قالت المستشارة بالبيت الأبيض كيليان كونواي اليوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لإنفاق حكومي أمريكي ضخم وضعها الكونجرس هذا الأسبوع، ويعتزم توقيع مشروع قانون الموازنة البالغ حجمها 1.4 تريليون دولار.
وقالت كونواي للصحفيين بالبيت الأبيض "إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق، وهو مسرور بتوقيعها".
وتوقيع الرئيس على مشروع القانون سيمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية عندما تنفد الأموال يوم السبت، وتفادي معركة فوضوية مع المشرعين الأمريكيين حول الموازنة في نهاية العام من شأنها أن تعطل خدمات حكومية.
ويجب أن يقر الكونجرس مشروع القانون الذي سيمول برامج الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر أيلول 2020 .
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يعتزم توقيع مشروع قانون لإنفاق حكومي ضخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.