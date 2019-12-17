الممثل التجاري الأمريكي: اتفاق للتجارة مع بريطانيا أولوية لواشنطن

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الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يتحدث في نيومكسيكو يوم العاشر من ديسمبر 2019

قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الثلاثاء إن إبرام اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو أولوية لواشنطن، وإن المفاوضات ستبدأ بمجرد أن تحدد لندن أهدافها.

وقال لايتهايزر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ”بالتأكيد، المملكة المتحدة أولوية. بمجرد أن يتوافقوا على أهدافهم، سنبدأ المحادثات“.