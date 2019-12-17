الممثل التجاري الأمريكي: اتفاق للتجارة مع بريطانيا أولوية لواشنطن

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قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الثلاثاء إن إبرام اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هو أولوية لواشنطن، وإن المفاوضات ستبدأ بمجرد أن تحدد لندن أهدافها.
وقال لايتهايزر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ”بالتأكيد، المملكة المتحدة أولوية. بمجرد أن يتوافقوا على أهدافهم، سنبدأ المحادثات“.
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