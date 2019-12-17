3 وزيرات في الحكومة الكويتية الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت ضمت الحكومة الكويتية الجديدة التي أدت اليمين الدستوري أمس، 3 وزيرات ضمن 8 شخصيات تم تسميتها لتولي حقائب جديدة.واختيرت مريم العقيل وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والدكتورة رنا الفارس وزيرة للأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الإسكان، والدكتورة غدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، وترأس الشيخ صباح الخالد الحمد الحكومة التي ضمت 7 وزراء جدد و8 وزراء سابقين.



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