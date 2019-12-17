السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المهرة
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية أمس في محافظة المهرة، مشروع الحقيبة الشتوية مستهدفا 3,000 فرد، في مديريتي المسيلة وسيحوت التابعة للمهرة، بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية.
وأعرب وكيل محافظة المهرة مختار الجعفري عن الشكر للمملكة ممثلة بالمركز على دعمها المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء، فيما قالت وكيل المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت «إن المشروع جاء في وقته، نظرا لحلول فصل الشتاء، تخفيفا من معاناة الأسر النازحة من موجة البرد القارس» .
ووزع المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس مواد إيوائية شملت 1,829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11,803 أفراد.
ويستهدف المشروع النازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديريتي المسيلة وسيحوت، بحيث تشمل الحقيبة الشتوية «بطانية، وملابس شتوية منوعة للأطفال والكبار» .
كانت هذه تفاصيل خبر 4829 حقيبة سعودية شتوية لتدفئة اليمنيين بالمهرة وصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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