الربيعة يكشف لهامبرغ جهود المملكة الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جنيف

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في مدينة جنيف بسويسرا أمس أوجه التعاون مع منظمة المساعدات الفنلندية مع مديرها التنفيذي جوني هامبرغ، على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين.

وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن جهود المركز الإنسانية التي شملت 45 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى البرامج الغذائية والإيوائية والتعليمية والصحية التي قدمتها المملكة للأشقاء اليمنيين والسوريين والروهينجا في المملكة، كذلك للموجودين في مختلف بلدان اللجوء.